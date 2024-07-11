НАТО выделит Украине 40 млрд евро в 2025 году

Страны НАТО по итогам саммита в Вашингтоне объявили о намерении предоставить Украине €40 млрд в течение 2025 года, следует из декларации.

Также на полях саммита был решен вопрос по созданию новой структуры Североатлантического альянса для помощи обучения солдат ВСУ на территории стран НАТО - NSATU. Еще анонсирована новая должность представителя НАТО, который будет координировать взаимодействие структур альянса с украинскими чиновниками.

«Помимо военной поддержки, предусмотренной этим обязательством, союзники намерены продолжать оказывать Украине политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку», - сказано в документе.



Напомним, что юбилейный 75-й саммит НАТО проходит в эти дни в Вашингтоне. Основной обсуждаемый вопрос - это поддержка Украины. Президент США Джо Байден в своей речи перед открытием саммита объявил о новых поставках Киеву систем ПВО. По его словам, Украина получит пять стратегических систем ПВО и десятки тактических.