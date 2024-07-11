В Румынии заявили о получении Украиной половины обещанной помощи

Страны НАТО поставили Украине около половины обещанной помощи. Об этом рассказал президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Вашингтоне, пишет ТАСС.

«Что касается помощи, которую мы все даем Украине, думаю, пора быть реалистами. Мы поставили около половины того, что обещали, и этого мало. Если мы хотим, чтобы победила Украина, мы должны помогать больше», — отметил он.



Йоханнис добавил, что «деньги, которые обещал Евросоюз, были предоставлены, деньги, обещанные США, были почти полностью предоставлены, хотя и с опозданием из-за политических разногласий».

Глава румынского государства также сказал, что нельзя говорить о сроках приема Украины в НАТО, поскольку «не все союзники убеждены, что это должно произойти очень срочно». Клаус Йоханнис сообщил, что в четверг, 11 июля, между Румынией и Украиной будет подписано соглашение о безопасности.

Ранее стало известно, что НАТО на текущей неделе объявит о новых мерах военной и экономической поддержки Украины в рамках пути к членству в альянсе. В частности, речь пойдет об укреплении украинских средств ПВО, военных мощностях, бронежилетов и униформы.

Кроме того, в НАТО ранее объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Задача миссии поставить содействие безопасности Украины на надежную основу.