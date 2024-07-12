Страны НАТО назвали ключевое условие для приема Украины в альянс

Страны, входящие в состав Североатлантического альянса, пригласят Украину присоединиться к ним после достижения согласия между союзниками и выполнения всех условий, говорится в заявлении Совета Украина – НАТО, которое было принято на полях встречи в Вашингтоне.

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Как отмечается в документе, союзники подтверждают свое намерение направить Украине официальное приглашение стать частью альянса. Это произойдет, когда будет достигнуто согласие между союзниками и выполнены все необходимые условия, передает ТАСС.

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До этого участники саммита НАТО в Вашингтоне приняли пакет инициатив «Украинский договор».