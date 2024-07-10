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Следующий саммит НАТО пройдет в 2025 году в Гааге

Лидеры стран НАТО проведут свою следующую встречу в июне 2025 года в Гааге, городе в Нидерландах, где находятся правительство и парламент страны. Об этом говорится в итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Названо место проведения следующего саммита НАТО
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"Мы рассчитываем встретиться вновь на нашем следующем саммите в июне 2025 года в Гааге, Нидерланды, а затем в Турции", - сообщается в документе, одобренном главами государств и правительств стран НАТО в Вашингтоне.

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