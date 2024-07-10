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Вице-губернатор Нью-Йорка призвал Байдена выйти из президентской гонки

Вице-губернатор штата Нью-Йорк Антонио Дельгадо призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и «освободить место» для нового лидера. Об этом он написал в социальной сети Х.

Вице-губернатор Нью-Йорка призвал Байдена выйти из президентской гонки
© globallookpress.com

По его словам, нет большей угрозы для демократии Соединенных Штатов, чем бывший президент Дональд Трамп. Дельгадо заявил, что Трамп должен быть побежден.

«Вот почему я присоединяюсь к миллионам американцев, включая обычных жителей Нью-Йорка из всех слоев общества, которые выражают законную обеспокоенность по поводу способности президента Байдена провести успешную кампанию против Трампа», — сказал он.

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