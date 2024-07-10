Bloomberg: Украина хочет провести встречу по диалогу с РФ до выборов в США

Журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс утверждает со ссылкой на источники, что киевские власти хотят провести конференцию по урегулированию конфликта на Украине и пригласить на нее представителей России, а встречу предполагается провести до президентских выборов в США в ноябре.

"Киев хочет провести вторую встречу для того, чтобы достичь справедливого мирного урегулирования на Украине, перед выборами в США в ноябре, на этот раз с участием России", - написала она в X (ранее Twitter).



24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником заявил, что Россия не получала никаких обращений по поводу возможного созыва новой конференции по украинскому конфликту.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства членов ООН. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, подобные "сходки" не могут служить основой для устойчивого мира.