Страны Евросоюза не приняли мер против Венгрии в качестве председателя ЕС

Страны Евросоюза не представили никаких конкретных мер, связанных с лишением Венгрии председательства в Совете ЕС из-за визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

"Никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства [Венгрии]. Никаких конкретных мер не было представлено или принято", - указал один из собеседников портала.



По информации Euractiv, 25 из 27 стран сообщества высказали недовольство в связи с поездками Орбана в РФ и КНР в первые дни венгерского председательства в ЕС. Не считая Венгрии, от критики воздержалась Словакия, которая не стала принимать участие в обсуждении этого вопроса на заседании в среду.

Портал отмечает, что несмотря на всеобщее недовольство действиями Будапешта единственная ответная мера, принятая некоторыми странами сообщества, свелась к тому, что они стали отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

Ранее портал EUobserver сообщал, что послы ЕС 10 июля обсудят поездку Орбана в Москву и Пекин, выскажут недовольство его действиями, пытаясь тем самым принять меры "до того, как [действия] Орбана смогут привести к длительным негативным последствиям" для Евросоюза. По его информации, некоторые страны за кулисами говорили о сценарии, согласно которому Венгрия может быть лишена председательства, а ее место до конца этого года займут сразу две страны - Испания и Бельгия.

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Помимо этого ряд европейских стран обсуждал возможность перенести место проведения саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который должен состояться в ноябре в Будапеште. Неофициальное решение о переносе может быть принято 18 июля в Лондоне на очередной встрече ЕПС.