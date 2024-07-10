Выступление Байдена на дебатах вызвало переполох в Белом доме

Выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвало переполох в Белом доме. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что давление и хаос, которые возникли после выступления Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который отличался дисциплиной и лояльностью.

Агентство утверждает, что выступление президента США на дебатах привело к необычайному публичному обвинению, утечкам информации о частных телефонных диалогах между Байденом и представителями Демократической партии, а также по вопросам присутствия его сына Хантера в Белом доме.

Подобная ситуация побудила сотрудников администрации анонимно рассказать о своих опасениях по поводу способности Байдена выполнять свою работу, говорится в публикации.

Джордж Клуни обратился с призывом к Байдену

До этого стало известно, что среди представителей Демократической партии США и ключевых доноров политического объединения растет отчаяние, поскольку усилия с целью убедить Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не увенчались успехом.