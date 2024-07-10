Выступление Байдена на дебатах вызвало переполох в Белом доме

Провальное выступление главы США Джо Байдена на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом вызвало переполох в Белом доме, пишет обозреватель Колин Лонг в статье для Associated Press.

Дебаты состоялись в конце июня 2024 года. Байден прибыл на них после двух перелетов, с простудой. Позднее он признал, что «облажался», появившись на самом важном событии политической гонки в плохой физической форме.

«Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью», — пояснил автор статьи.



По его мнению, поведение американского лидера, невнятная речь, медленный и тяжелый спуск по лестнице, который удался ему только с помощью супруги, привели к тому, что политики стали позволять себе резкие высказывания в адрес президента.

Кроме того, в СМИ снова стали распространяться расследовательские материалы о скандальном сыне главы государства — Хантере Байдене.

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По данным Лонга, даже сотрудники администрации президента стали анонимно высказать свои опасения по поводу способности Байдена выполнять свою работу.