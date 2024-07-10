Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене на следующей неделе

Мэр Парижа Анн Идальго пообещала сдержать обещание и все же искупаться в Сене на следующей неделе, чтобы доказать, что вода в реке чистая и подходит для проведения соревнований.

"Да, конечно же, - ответила она на соответствующий вопрос ведущего в эфире радио France Inter. - Я искупаюсь на следующей неделе".



Мэр заверила, что олимпийские и паралимпийские соревнования по плаванию, запланированные на конец июля - начало августа и на начало сентября, пройдут "в очищенной воде". Идальго добавила, что дает "только те обещания, которые может сдержать", однако сделала оговорку насчет того, что не может гарантировать лишь хорошую погоду, от которой в том числе зависит проведение состязаний. Особенное внимание власти уделяют погоде в день открытия Олимпийских игр 26 июля.

Ранее Agence France-Presse сообщило со ссылкой на заявление ассоциации Open Swim Stars, что заплыв с участием Идальго может состояться 17 июля в 08:45 по местному времени (09:45 мск) неподалеку от мэрии. В письме организации, в частности, приглашали всех спортсменов, обладающих лицензией, принять участие в заплыве на открытой воде вместе с мэром. Однако в городской администрации не подтвердили участие Идальго в заплыве.

С лета 2023 года ассоциации обращают внимание властей и СМИ на высокий уровень загрязнения вод Сены, в том числе "бактериями фекального происхождения". В августе того же года организаторы тестовых соревнований по триатлону, планировавшихся в Париже, окончательно отказались их проводить из-за низкого качества воды. Парижские власти пообещали принять все необходимые меры для очистки воды в реке, чтобы сделать ее доступной для купания и проведения соревнований. Чтобы продемонстрировать это, мэр Парижа пообещала искупаться в Сене 23 июня, однако затем перенесла купание на период после досрочных парламентских выборов.

Летом 2024 года в Париже в рамках Олимпийских игр запланированы проведение соревнований по плаванию на открытой воде (8-9 августа) и этап триатлона (30-31 июля). Глава организационного комитета Игр Тони Эстанге считает, что власти смогут не ранее середины июля установить, возможно ли проведение соревнований в реке.