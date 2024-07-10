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Орбан назвал опасной растущую роль НАТО в конфликте на Украине

НАТО отходил от своих первоначальных целей и становится всё более военизированной организацией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан назвал опасной растущую роль НАТО в конфликте на Украине
© globallookpress.com

Он отметил, что одним из признаком этого стала растущая роль альянса в украинском конфликте.

«На наш взгляд, это опасно и даже безответственно, потому что никто не видит, чем это кончится и куда приведёт», — цитирует Орбана РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.

Также сообщалось, что альянс планирует существенно увеличить свои военные арсеналы в ближайшие пять лет.

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