Орбан назвал опасной растущую роль НАТО в конфликте на Украине
НАТО отходил от своих первоначальных целей и становится всё более военизированной организацией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что одним из признаком этого стала растущая роль альянса в украинском конфликте.
«На наш взгляд, это опасно и даже безответственно, потому что никто не видит, чем это кончится и куда приведёт», — цитирует Орбана РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.
Также сообщалось, что альянс планирует существенно увеличить свои военные арсеналы в ближайшие пять лет.