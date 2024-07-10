Сийярто: второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с РФ

Второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с Россией до конца текущего 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал M1.

Сийярто сделал заявление на фоне переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы заняли общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция, где примут участие обе воюющие стороны, только у нее единственный шанс на способствование урегулированию», — заявил Сийярто.



Он назвал предыдущую конференцию в Швейцарии безуспешной именно потому, что на переговорах полностью отсутствовала Россия, как сторона конфликта.

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До этого Петер Сийярто заявил, что Российская Федерация рациональна в своей внешней политике, и слова о ее планах вступить в конфликт с НАТО не соответствуют действительности.