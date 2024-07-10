Индия и Австрия поддержали усилия по мирному урегулированию на Украине

Индия и Австрия поддерживают любые коллективные усилия по содействию мирному урегулированию конфликта на Украине в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Об этом говорится в совместном заявлении индийского премьер-министра Нарендры Моди и австрийского канцлера Карла Нехаммера по итогам визита главы южноазиатской республики в Вену.

"Оба лидера поддержали любые коллективные усилия по содействию мирному урегулированию [конфликта на Украине] в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - говорится в документе, опубликованном на сайте индийского МИД.



"Обе стороны считают, что достижение всеобъемлющего и прочного мира на Украине требует объединения усилий всех заинтересованных сторон и искреннего взаимодействия между двумя сторонами конфликта", - подчеркивается в заявлении.



Моди 9-10 июля находился с визитом в Вене. Это была первая поездка индийского премьер-министра в Австрию за последний 41 год. Глава правительства южноазиатской республики прибыл туда после посещения России.