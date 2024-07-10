Президент Чехии заявил о необратимости вступления Украины в НАТО

В заключительное коммюнике саммита НАТО нужно включить слова о том, что процесс вступления Украины в альянс необратим. Это важно для поддержания морального духа украинцев, рассказал президент Чехии Петр Павел, сообщило агентство ЧТК.

«Выводы саммита должны включать в себя то, что Россия в настоящий момент является главным вызовом безопасности и что Украину необходимо поддерживать до тех пор, пока это необходимо», — добавил политик.



Как считает Петр Павел, это важно для поддержания высокого морального духа украинских граждан, украинских вооруженных сил. Перспективу Украине дает тот факт, что процесс приема в альянс будет отмечен как необратимый, заключил чешский лидер.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой. Представитель Таллина также высказала мнение, что НАТО следует работать над «сдерживанием России».

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Ранее источник, близкий к альянсу, сообщил, что страны военного блока согласовали текст итоговой декларации саммита, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Источник агентства также сообщил, что в итоговом документе НАТО пообещает продолжать поддерживать Украину «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».