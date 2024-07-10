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Демократы обеспокоены шансами Байдена на победу

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь присоединился к своим коллегам и выразил обеспокоенность шансами на победу в предвыборной гонке президента США Джо Байдена. Его слова приводит «РИА Новости».

Демократы обеспокоены шансами Байдена на победу
© globallookpress.com

Блюменталь отметил, что поддерживает Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.

«Я глубоко обеспокоен по поводу его победы в ноябре, потому что победа Дональда Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу для страны», — сказал он.

На этом фоне он призвал демократов «как можно скорее прийти к заключению».

Джордж Клуни обратился с призывом к Байдену

Напомним, что на первых дебатах 28 июня Байден неудачно выступил. Он запинался, делал паузы и не всегда четко формулировал мысль. После выступления его супруга помогала ему спуститься с лестницы. В связи с этим демократы начали обсуждать возможную замену Байдена, ей может стать вице-президент Камала Харрис.

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