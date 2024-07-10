В Венгрии рассказали, как Трамп повлияет на конфликт на Украине

Возвращение 45-го президента США Дональда Трампа в Овальный кабинет подарит Украине шанс на установление мира, предположил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, дипломат рассказал о позиции Будапешта в ходе саммита НАТО в Вашингтоне.

Сийярто отметил, что цель Венгрии заключается в том, чтобы положить конец конфликту дипломатическим путем. Вместе с тем, заметил он, для того, чтобы усадить Москву и Киев за стол переговоров, необходимо очень сильное внешнее воздействие.

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«У кого есть шанс на это в предстоящий период? Это возможно только в случае избрания президента Трампа», — подчеркнул глава МИД.



Будапешт полагает, что в макрорегионе при Трампе воцарится мир, заметил дипломат. Кроме того, констатировал он, только при Трампе между Венгрией и США возможно восстановление хороших отношений.