Залужный приступил к работе послом Украины в Лондоне

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Лондоне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

По данным агентства, Залужный приступил к работе 10 июля.

«В среду у него был первый рабочий день в Лондоне», — говорится в тексте.



Напомним, что о назначении Залужного на должность посла в Великобритании стало известно 9 мая. Соответствующий указ подписал Валдимир Зеленский. Его место на посту главкома ВСУ занял Александр Сырский.