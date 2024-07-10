Сийярто: Трамп сможет подтолкнуть Москву и Киев к переговорам

Возможная победа на ноябрьских выборах в США бывшего президента Дональда Трампа даст миру шанс на Украине, поскольку он сможет убедить стороны конфликта в необходимости начать переговоры. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Думаю, для того, чтобы заставить обе стороны хотя бы приступить к переговорам, потребуется очень сильное внешнее воздействие. Кто сможет сделать это в предстоящий период? Только экс-президент Трамп, если он будет вновь избран", - сказал глава МИД в интервью агентству Reuters.



"Мы считаем, что миру будет дан шанс в случае победы Трампа [на выборах]. Мы также видим в этом случае шанс на установление хороших отношений между США и Венгрией", - отметил Сийярто.



Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что урегулирование конфликта на Украине станет возможным только при участии США и Евросоюза, причем главную роль, по его мнению, должен сыграть Вашингтон, поскольку именно он оказывает Киеву основную военную и финансовую поддержку. В то же время венгерские представители отмечали, что не рассчитывают в достижении этой цели на нынешнюю американскую администрацию во главе с Джо Байденом, так как она выступает за продолжение военных действий на Украине.