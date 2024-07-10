Байден заявил о недопустимости отставания НАТО от России

НАТО не может позволить себе отставать от России в вопросах развития военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

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«Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники», — рассказал американский лидер.



Байден также добавил, что Китай, Иран и Северная Корея якобы оказывают помощь российскому ВПК. По его словам, подобная ситуация требует от Североатлантического альянса наращивать собственное производство.

Байден неприлично оговорился на награждении Столтенберга

Рнаее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса создадут специальные логистические хабы в восточноевропейских странах военного блока, чтобы ускорить поставки оружия Украине. По его словам, данная мера ускорит военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).