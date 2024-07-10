Джордж Клуни обратился с призывом к Байдену

Актер Джордж Клуни в статье для The New York Times признал, что любит главу США Джо Байдена. Вместе с тем, заметил он, лидеру следует сняться с президентской гонки, уступить место другому представителю Демпартии, поскольку он «не может победить битву со временем».

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Артист пояснил, что является демократом. Он добавил, что гордится принадлежностью к партию, к ее делам.

«Я люблю Джо Байдена. В любых ипостасях — как сенатора, вице-президента, президента. Считаю его другом, верю в него. И призываю и других верить в него», — подчеркнул Клуни.



По его словам, глава страны выиграл многие битвы. Но есть сражение, которое политик не может выиграть — это битва со временем, битва, которую не может выиграть ни один человек на планете.

Актер пояснил, что «Джо Байден образца 2024 года и Джо Байден 2010 года — разные люди». С «текущим Байденом» демократы не смогут победить на выборах в ноябре. Кроме того, партия потеряет Конгресс.

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«Это не только мое мнение. Это мнение каждого сенатора, члена Конгресса и губернатора, с которыми я разговаривал наедине. Каждый, независимо от того, что он или она говорит публично», — уточнил Клуни.



Актер напомнил, что Байден — герой, который спас демократию в 2020 году. Необходимо, резюмировал Клуни, чтобы он сделал это снова.