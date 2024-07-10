Зеленский раскрыл темы встречи с канцлером Германии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил с ним ситуацию на фронте. Темы встречи украинский лидер раскрыл в своем Telegram-канале.

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«Дополнительные системы Patriot, ситуация на поле боя и реализация результатов "саммита мира" — главные темы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом», — сказано в публикации.



Зеленский рассказал Шольцу о ситуации на харьковском направлении и на востоке Украины. Кроме того, украинский президент проинформировал канцлера ФРГ об обстановке в воздушном пространстве.

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Ранее лидер Украины провел встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. Британский политик заверил Зеленского, что подход Лондона к украинскому вопросу не изменился.