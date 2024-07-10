Байден неприлично оговорился на награждении Столтенберга

Президент США Джо Байден неприлично оговорился во время награждения генсека НАТО Йенса Столтенберга. Видеозапись мероприятия опубликовал канал ABC News.

Во время своей речи в честь награждения генсека, Байден хотел сказать, что «разговаривал» с его женой. Однако президент оговорился — слово «talking» при произношении Байденом превратилось в нецензурное описании интимной близости.

«Понимаю, что… (переспал с ней — прим. ред.) вашу жену, я лично попросил Вас остаться на посту еще», — заявил он.



Впрочем, глава Белого дома тут же принес извинения за свою оговорку.

Запад встревожился из-за состояния Байдена на дебатах

Ранее Байден допустил другую оговорку, и перепутал Украину с Ураном.