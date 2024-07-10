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Байден неприлично оговорился на награждении Столтенберга

Президент США Джо Байден неприлично оговорился во время награждения генсека НАТО Йенса Столтенберга. Видеозапись мероприятия опубликовал канал ABC News.

Байден неприлично оговорился на награждении Столтенберга
© globallookpress.com

Во время своей речи в честь награждения генсека, Байден хотел сказать, что «разговаривал» с его женой. Однако президент оговорился — слово «talking» при произношении Байденом превратилось в нецензурное описании интимной близости.

«Понимаю, что… (переспал с ней — прим. ред.) вашу жену, я лично попросил Вас остаться на посту еще», — заявил он.

Впрочем, глава Белого дома тут же принес извинения за свою оговорку.

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Ранее Байден допустил другую оговорку, и перепутал Украину с Ураном.

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