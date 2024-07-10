WP: Зеленского просят не выражать недовольство публично на саммите НАТО

Участники вашингтонского саммита НАТО просят Владимира Зеленского воздержаться от выражения своего недовольства публично. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО. Российская газета

По мнению издания, президент США Джо Байден и другие лидеры альянса попытаются отвлечь внимание от мрачных перспектив Украины на поле боя и собственных внутренних проблем. Поэтому они будут делать акцент на «постоянной поддержке» Киева со стороны организации. RT на русском

Напомним, Владимир Зеленский расстроен недостаточным вниманием СМИ к саммиту НАТО. ФедералПресс