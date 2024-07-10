Еще одна страна ЕС подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности на 10 лет в Вашингтоне. Газета.Ru

«Великое Герцогство Люксембург и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В рамках документа Люксембург обязался выделить Киеву военную помощь в размере 80 миллионов евро в 2024 году», — сообщает агентство. Lenta.ru

По словам главы правительства, Люксембург верит в важность НАТО для безопасности маленьких стран, и потому он торжественно объявит на саммите, что герцогство выведет свои военные расходы на уровень 2% ВВП к 2030 году. ТАСС