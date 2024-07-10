$87.86-0.1595.32-0.02
Почта

В офисе Зеленского обвинили Орбана в непонимании конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не понимает суть конфликта на Украине и не может быть посредником в урегулировании. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Der Standard. Lenta.ru

Подоляк прокомментировал визиты Орбана в Киев и в Москву. Он обвинил венгерского премьера в непонимании сути конфликта на Украине и назвал его позицию «очень странной». «Мы рассматриваем это как "техническое" путешествие», — заявил советник офиса Зеленского. По его словам, Орбан не имеет мандата Европейского союза (ЕС) на урегулирование, а посредниками могут выступать только ЕС, США и Китай. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после поездки в Россию. Он заверил, что во время визита в Москву не выдвигал предложений и не высказывал какое-либо мнение от имени Европейского союза или Евросовета. News.ru

В офисе Зеленского обвинили Орбана в непонимании конфликта на Украине
© globallookpress.com
В мире
Михаил Подоляк
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Шарль Мишель
Владимир Путин
Европейский совет
ЕС
Обзор медиа