В офисе Зеленского обвинили Орбана в непонимании конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не понимает суть конфликта на Украине и не может быть посредником в урегулировании. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Der Standard. Lenta.ru

Подоляк прокомментировал визиты Орбана в Киев и в Москву. Он обвинил венгерского премьера в непонимании сути конфликта на Украине и назвал его позицию «очень странной». «Мы рассматриваем это как "техническое" путешествие», — заявил советник офиса Зеленского. По его словам, Орбан не имеет мандата Европейского союза (ЕС) на урегулирование, а посредниками могут выступать только ЕС, США и Китай. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после поездки в Россию. Он заверил, что во время визита в Москву не выдвигал предложений и не высказывал какое-либо мнение от имени Европейского союза или Евросовета. News.ru