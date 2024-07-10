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Блинкен ответил на претензии Зеленского о нехватке помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получает достаточно помощи от союзников. Так он ответил на жалобы Владимира Зеленского о ее нехватке, передает «РИА Новости».

Блинкен ответил на претензии Зеленского о нехватке помощи
© globallookpress.com

Ранее Зеленский пожаловался, что Украина получает недостаточно помощи со стороны союзников. В частности, он говорил о нехватке систем ПВО, истребителей F-16.

Блинкена попросили прокомментировать это, спросив, достаточна ли помощь Запада Украине.

«Я верю, что так и есть», — ответил он во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне.
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