Блинкен ответил на претензии Зеленского о нехватке помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получает достаточно помощи от союзников. Так он ответил на жалобы Владимира Зеленского о ее нехватке, передает «РИА Новости».

Ранее Зеленский пожаловался, что Украина получает недостаточно помощи со стороны союзников. В частности, он говорил о нехватке систем ПВО, истребителей F-16.

Блинкена попросили прокомментировать это, спросив, достаточна ли помощь Запада Украине.