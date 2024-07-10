Вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит — страны-участницы понимают, что в условиях конфликта с Россией это нереально, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. RT на русском

«Если бы Украина была принята в НАТО, мы бы жили в условиях постоянной, открытой и чрезвычайно серьезной угрозы войны, потому что членство Украины в НАТО предвещало бы прямой конфликт между НАТО и Россией», — заявил он. ТАСС

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что обещаний Украине по вопросу ее вступления в НАТО через 10 лет никто не давал. По его словам, первоочередной задачей блока является активизация поддержки киевских властей. При этом Столтенберг указал на планы Альянса добиться долгосрочного и справедливого мира на Украине. В военно-политическом блоке должны убедить Россию в невозможности одержать победу в конфликте на поле боя, добавил он. News.ru