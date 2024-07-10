Вучич: Сербия не является «пешкой» России или США

Президент Сербии Александр Вучич заявил экс-командующему НАТО в Европе, генералу в отставке Уэсли Кларку, что его страна не является «пешкой» или агентом США или России. Слова главы государства приводит РИА Новости.

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Уэсли Кларк оставил свой неизгладимый след на Балканах. К сожалению, этот след – не железные дороги и автотрассы, поддержка и помощь кому-либо, но расправа над нашим народом и детьми, заявил Вучич.

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«Он сказал, что мы – агенты или пешки России на Балканах. Мое послание господину Кларку: каждому, кто следит за тем, что делает Сербия, ясно, что мы – не чьи-то пешки. Но также, как не российские, так и не американские. И никогда ими не станем», — заявил он.



До этого сообщалось, что бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном назвал начало бомбардировок Югославии большой ошибкой Соединенных Штатов и НАТО. Это следует из рассекреченной стенограммы их переговоров от 19 апреля 1999 года, опубликованной архивом нацбезопасности США.