Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы со стороны России

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО в настоящее время не видит «непосредственной военной угрозы» со стороны России. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава блока рассказал о текущей повестке и ключевых задачах на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Мы сейчас не видим никакой непосредственной военной угрозы в отношении кого-либо из союзников по НАТО», — подчеркнул Столтенберг.



По его оценке, ВС РФ заняты военной операцией на Украине и не планируют действий в других регионах. Вместе с тем, добавил генсек, со стороны России «возможны кибератаки и саботаж».

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В последние годы, констатировал генсек, альянс сосредоточился на решении двух ключевых задач. Первая из них — поддержка Украины. В рамках второй Брюссель стремится «не допустить полномасштабной войны между НАТО и Россией».