На Украине признали существование особого «дворянства»

Народный депутат от правящей пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о рождении на Украине нового «дворянства» — таким словом он назвал сотрудников организаций, работающих на гранты западных стран, которые новым постановлением украинского правительства были забронированы от мобилизации. Газета.Ru

«На наших глазах произошло официальное утверждение существования новой касты. Эдакого нового дворянства. Правда, в отличие от традиционного, наоборот, официально огражденного от войны», — отметил нардеп. Lenta.ru

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил, что власти Украины не располагают никакими данными почти об одном миллионе мужчин призывного возраста. ТАСС