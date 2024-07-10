Пока вы не уснули: предотвращение теракта на крейсере и Медведев о зарплатах курьеров

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ФСБ предотвратила теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов»

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ЦОС, в марте 2024 года сотрудник украинских спецслужб через мессенджеры вышел на 24-летнего россиянина, проходившего службу на авианосце. В ходе телефонных разговоров украинец, представившийся Олегом, склонял военнослужащего к совершению теракта на корабле. Он использовал различные методы психологического воздействия: от обещаний выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование украинских войск по сфабрикованным основаниям.

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Медведева возмутили зарплаты курьеров

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал перекосом ситуацию на рынке труда, при которой инженер может зарабатывать меньше курьера. Об этом сообщает ТАСС.

Российские зарплаты Медведев прокомментировал на совещании о совершенствовании трудового законодательства. Он подчеркнул, что рынок труда требует все больше работников, выполняющих «служебные» функции.

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В США выступили с неутешительным заявлением для Украины по Крыму

Украине не удастся вернуть под свой контроль Крым и другие утраченные территории, пишет издание Responsible Statecraft.

В публикации говорится, что «ни один серьезный человек» не верит в возможность возвращения Крыма и потерянных территорий Украине. Кроме того, в ходе саммита НАТО в Вашингтоне союзники будут обязаны поддержать главную цель Киева, а именно - «успех» в конфликте против России. Однако, продолжили авторы, едва ли на саммите будет дано четкое определение «победы» и ее целей.

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В Кремле оценили введение туристического налога

Принятый Государственной думой законопроект о введении в России туристического налога не приведет к существенному подорожанию отдыха и будет способствовать повышению качества туристических объектов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, приведет ли введение такого налога к увеличению стоимости отдыха для граждан, представитель Кремля сказал: "Нет, существенно ни к какому подорожанию это не приведет".

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Лысый мужчина выгнал москвичку из вагона метро из-за прически

© Соцсети

Лысый россиянин выгнал москвичку из вагона метро из-за коротких светлых волос. Об этом сообщает телеканал «360».

Певица Анастасия Ермак вместе со своим другом села в вагон на станции «Сокольники». За ними зашел неизвестный мужчина, который начал снимать девушку на видео, а также спросил, какой она национальности. После того, как исполнительница ответила, что она русская, мужчина стал ее оскорблять.

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В Казахстане пассажир такси призвал расстреливать русских

В Казахстане на видео попал пассажир такси, призывавший расстреливать русских. Ролик в Telegram опубликовал Regnum.

Между таксистом и пассажиром разгорелся спор из-за того, что водитель не говорит на казахском. За это мужчина назвал его шовинистом.

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В Башкирии отреагировали на фото Монсона в футболке со свастикой

Фотография в соцсетях депутата и бойца ММА Джеффа Монсона не будет предметом разбирательства в парламенте Башкирии. Об этом заявил председатель Курултая Константин Толкачев, чьи слова приводятся в Telegram-канале парламента республики.

Ранее Монсон опубликовал фотографию в футболке, которая была неоднозначно оценена пользователями соцсетей. На одежде спортсмена было изображение свастики с надписью «Фашизм раньше», а также звезда Давида с надписью «Фашизм сейчас».

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Пилот разбившегося в Татарстане самолета давал пассажирам «порулить»

© Соцсети

Telegram-канал «112» утверждает, что пилот легкомоторного самолета, разбившегося в Татарстане, разрешал некоторым пассажирам поуправлять самолетом за доплату в тысячу рублей. Telegram-канал ссылается на одного из клиентов пилота.

По словам собеседника «112», во время прогулочного полета, которой проходил при сильном ветре, пилот передал ему управление самолетом, пока сам смотрел в телефон. Как утверждает Telegram-канал, пассажир не умел управлять воздушным судном и не имел лицензии. Также пилот якобы выполнял фигуры пилотажа, из-за которых пассажиры «впадали в панику».

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Следствие запросило арест Татьяны Лазаревой*

Следствие запросило заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* (*внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи направили запрос в Замоскворецкий суд Москвы. Там сообщили, что зарегистрировали этот материал. Лазарева проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Основанием для возбуждения дела стали ее высказывания об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России.

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Поставки зарубежных товаров в Россию упали

По итогам первых пяти месяцев года положительное сальдо внешней торговли России выросло на 16,3 процента, до 64,3 миллиарда долларов, что связано с продолжением падения импорта. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишет «Коммерсантъ».

Поставки зарубежных товаров снизились на 8,5 процента, до 107,8 миллиарда долларов. Экспорт также сократился, но значительно меньше — на 0,6 процента, до 172,1 миллиарда.

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