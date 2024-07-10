Столтенберг рассказал о сроках принятия Украины в НАТО

Уходящий в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что называть точные сроки вступления Украины в альянс пока рано. Об этом сообщает ТАСС.

© globallookpress

По словам Столтенберга, в течение дня 10 июля страны НАТО согласуют формулировку, касающуюся будущего членства Украины. Он считает, что этот процесс продвигается.

«Страны НАТО пока достигли консенсуса насчет того, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить когда», - подчеркнул генсек.



Власти Украины рассчитывали, что на саммите НАТО, который начался в Вашингтоне 9 июля, будет представлен конкретный план вступления страны в альянс. Однако еще задолго до саммита американские СМИ начали сообщать, что этого не произойдет.

По данным The Telegraph, против жестких сроков вступления Украины в НАТО выступили США и Германия. Несколько СМИ сообщили, что Зеленского попросили не давить на членов альянса, не критиковать НАТО публично и в целом «снизить ожидания».

Президент США Джо Байден в июне заявил, что допускает будущее, в котором Украина не станет членом альянса. Столтенберг выражал надежду, что Украина присоединится к НАТО в течение десяти лет.