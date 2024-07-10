Таможенники задержали китайца со 100 змеями в штанах

Китайские таможенники задержали мужчину, который пытался ввезти в страну более сотни редких змей, спрятанных в пакетах под одеждой. Об этом пишет The Guardian.

Мужчина был задержан при прохождении досмотра, когда ехал из Гонконга в Шэньчжэнь.

«Сотрудники таможни обнаружили, что карманы брюк пассажира были набиты шестью холщовыми сумками с завязками и заклеены скотчем. В мешках были обнаружены живые змеи всевозможных форм, размеров и цветов», - говорится в сообщении таможенной службы.



Всего было изъято 104 рептилии, включая молочных и маисовых змей, многие из которых не являются местными видами. Для чего мужчина пытался ввезти змей в Китай, не уточняется. При этом он нарушил законы о биологической безопасности и ветеринарном контроле и будет привлечен к ответственности.

Ранее суд оштрафовал жителя Москвы, который перевозил львенка на автомобиле каршеринга. Его признали виновным в причинении вреда редким животным. Львенка изъяли и передали специалистам центра реабилитации.