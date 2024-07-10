Военный конфликт на Украине закончится быстро, если страны Запада прекратят спонсировать ВСУ оружием. Об этом заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на полях саммита НАТО в Вашингтоне, отметив, что поставки не должны прекращаться.

«Я знаю, как закончить конфликт. Если мы перестанем снабжать Украину, то он закончится очень быстро. Однако Украина не может воевать без нашей помощи. Мы хотим мира, но какого мира?» — заявил Жозеп Боррель, его слова передает сайт Европейской службы внешних связей.



При этом Боррель добавил, что Запад не собирается прекращать поставки оружия. По его словам, тогда на Украине будет достигнут мир, который не устраивает Европу и США. Поэтому он в очередной раз призвал нарастить поставки вооружения Украине.

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Российская сторона не раз отмечала, что поставки вооружения ВСУ не изменят ситуацию на фронте, передает RT. Они лишь больше затягивают конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обвинил США и НАТО в прямом участии в противостоянии с Россией. Он отметил, что ракеты, поставляемые Киеву, не были бы настолько эффективны без Запада.