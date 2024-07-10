Орбан назвал следующие два месяца СВО самыми драматичными

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам визитов в Москву, Киев и Пекин выразил мнение, что следующие два месяца в зоне проведения Россией специальной военной операции будут "более драматичными, чем когда-либо". Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на письма, которые Орбан направил европейским лидерам после своих поездок. ТАСС

Кроме того, венгерский премьер подчеркнул, что, исходя из его разговоров, «все возможные предложения о прекращении огня и «дорожной карте» мирных переговоров будут положительно восприняты». Lenta.ru

Как утверждает газета, Орбан заверил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца года. Говорит Москва