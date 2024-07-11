В НАТО обеспокоены чрезмерным вниманием к состоянию Байдена на саммите альянса

В ЕС и Североатлантическом альянсе существенно обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне участвующие в мероприятии и приглашенные обращали больше внимания на состояние президента США Джо Байдена, чем на перспективы развития военно-политического альянса в будущем. Об этом пишет американская газета Politico.

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«Очень странное чувство — находиться в Европе и слушать президента Соединенных Штатов, ты больше беспокоишься о том, будет ли он говорить не по написанному плану, чем испытываешь восторг от того, что слушаешь лидера свободного мира», — приводит издание слова неназванного европейского высокопоставленного дипломата.



По словам некоторых западных чиновников, чрезмерное внимание к Байдену на саммите НАТО «отвлекает внимание» от экс-президента США Дональда Трампа, который имеет шансы победить на ноябрьских выборах в Соединенных Штатах.

В сообщении отмечается, что как бы пристально на саммите НАТО ни следили за Байденом в течение первых двух дней мероприятия, его пресс-конференция в четверг вечером станет «самым важным событием недели как для президента в политическом плане, так и для альянса».

До этого сообщалось, что бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может стать тем человеком, который может отговорить президента Джо Байдена участвовать в выборах.