МИД ФРГ отреагировал на отказ Украины во въезде депутату бундестага

Министерство иностранных дел Германии серьезно относится к отказу со стороны Украины впустить на территорию республики депутата бундестага Зерена Пелльмана и выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом заявил представитель ведомства. Газета.Ru

«Мы относимся к ситуации, когда члену германского Бундестага было отказано во въезде, очень серьезно и стараемся ее прояснить», — сказал он. Lenta.ru

Ранее агентство DPA сообщило, что власти Украины не пустили в страну депутата Бундестага от группы Левой партии Зерена Пелльмана, ранее неоднократно выступавшего против поставок оружия Киеву. Политик и два его помощника во вторник более двух часов провели на железнодорожном вокзале в Львове в ожидании разрешения на въезд. Затем украинские стражи порядка без объяснения причин «депортировали» их в Польшу. «По всей видимости, существует список общественных деятелей, которые заняли критическую позицию и больше не могут въезжать на Украину», - отметил 47-летний Пелльман. ТАСС