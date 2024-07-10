Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал решение ЕС о приостановке процесса интеграции Грузии.

9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции страны в Европейский союз приостановлен. По его словам, намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров ЕС. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад, добавил дипломат. Также Герчинский рассказал о заморозке Евросоюзом 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны страны. В Тбилиси назвали решение о заморозке средств назвали «непонятным».

В Грузии есть три группировки. Первая – пророссийская, уровень ее поддержки среди населения составляет порядка 25%, вторая – умеренно прозападная (50%), третья – радикально прозападная (25%). Пророссийская группировка сейчас имеет мало возможностей для действий, а дальше там идет борьба. Запад требует от Грузии присоединения к антироссийским санкциям, но Тбилиси боится это делать, поскольку это нанесет сильнейший удар по стране. В этих условиях радикальные прозападные силы обратились к Западу с предложением просто-напросто свергнуть правительство и попросили денег. Им ответили, мол, давайте, свергайте, присоединяйтесь к антироссийским санкциям, может быть, вы даже начнете воевать в Абхазии или Южной Осетии. И Запад начал финансировать свержение нынешнего правительства. В ответ на это были введены ограничения на финансирование Западом подобных действий. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Серьезные разногласия между правительством Грузии и прозападными политическими силами в стране также вызвало принятие закона об иностранных агентах, добавил специалист.

«В ответ на принятие закона об иностранных агентах западники заявили: «Ну раз вы нас не слушаетесь, тогда мы временно приостанавливаем вашу идею о присоединении к Евросоюзу». Грузинское правительство ответило: «Тогда мы примем закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей» [«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ]. Западники сочли это наглостью и заявили полной заморозке программы [по вступлению Грузии в ЕС]. Вот что сейчас происходит», - заявил политолог, подчеркнув, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не направлен против Запада - он принимается в Грузии в интересах населения страны и Грузинской православной церкви.



Эксперт вместе с тем ответил на вопрос о значении приостановки процесса интеграции Грузии в ЕС в контексте ее отношений с РФ.

«Евросоюз – злейший враг России, который откровенно поддерживает террористический режим на Украине. Поэтому все, что плохо для Европы, хорошо для России. И чем хуже у Грузии отношения с Европой, тем больше у нее возможностей для развития отношений с РФ. Но, думаю, сейчас правительство Грузии ничего в этом плане делать не будет, оно будет ждать [парламентских] выборов 26 октября, чтобы их спокойно пройти. Уже потом будет решаться вопрос о том, в каком направлении они пойдут. Полагаю, правительство Грузии будет сдавать назад и пытаться восстановить отношения с ЕС. Там надеются, что западники скажут, мол, раз уж у нас ничего не получилось, тогда мы примиримся, свергать их не будем. Более того, думаю, правительство Грузии сделает несколько символических шагов в сторону Запада. Если Запад их примет, тогда отношения восстановятся. Если же Запад их не примет, тогда где-то к концу текущего или к началу следующего года возникнет реальная возможность для улучшения отношений Грузии и России. Сейчас же я этого не жду, ведь если Тбилиси сейчас начнет улучшать отношения с Москвой, тогда Запад может резко радикализировать свои попытки свергнуть нынешнее правительство Грузии. Конечно, этого не хотелось бы грузинскому правительству, поэтому там сейчас там будут стараться лавировать», - заключил Марков.



В Тбилиси ранее прошла презентация нового общественно-политического движения «Единая нейтральная Грузия», цель которого выступать против интеграции страны в ЕС и НАТО.