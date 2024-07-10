Телеведущий поставил Байдену неутешительный диагноз

Телеведущий ABC News Джордж Стефанопулос, взявший интервью у президента США Джо Байдена после неудачных дебатов, усомнился в способности Байдена работать еще четыре года. Об этом сообщает TMZ.

© globallookpress

Свой «ошеломляющий комментарий» Стефанопулос дал на одной из улиц Нью-Йорка снимавшему его прохожему. Прохожий отметил, что Стефанопулос говорил с Байденом «больше, чем кто-либо другой в последнее время». Он спросил ведущего, считает ли тот, что Байден должен уйти в отставку.

«Я не думаю, что Байден сможет служить стране еще четыре года», - ответил Стефанопулос.



Ведущий, имеющий тесные связи с Демократической партией, заявил TMZ, что ему не следовало давать прохожему такой комментарий. Позже представитель ABC News объявил, что ведущий «выразил свою собственную точку зрения, а не позицию телеканала».

Ранее 67 процентов зрителей CNN отдали победу на дебатах экс-главе США Дональду Трампу. Байдена поддержали лишь 33 процента зрителей. Как отмечал CNN, 81-летний Байден говорил нечетко и выглядел гораздо старше 78-летнего Трампа. Иногда Байдену не удавалось довести мысль до конца и выразиться ясно.

Позже стало известно, что влиятельные демократы призывают Байдена выйти из предвыборной гонки и уступить место другому кандидату. В американских СМИ появилось множество статей, посвященных состоянию президента. The Wall Street Journal https://www.wsj.com/politics/policy/joe-biden-age-public-election-campaign-343a47bf выяснила, что советники Белого дома больше года управляли графиком Байдена, сокращая его передвижения и незапланированные разговоры, чтобы скрыть внешние проявления его старения.