Украине не удастся вернуть под свой контроль Крым и другие утраченные территории, пишет издание Responsible Statecraft. Газета.Ru

В публикации говорится, что «ни один серьезный человек» не верит в возможность возвращения Крыма и потерянных территорий Украине. Кроме того, в ходе саммита НАТО в Вашингтоне союзники будут обязаны поддержать главную цель Киева, а именно - «успех» в конфликте против России. Однако, продолжили авторы, едва ли на саммите будет дано четкое определение «победы» и ее целей. Российская газета

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке предупредил, что Киев будет и дальше терять территории, если в стране не начнется еще более жесткая мобилизация. Lenta.ru