План «спасения» Байдена провалился

В Белом доме на протяжении многих лет работали над специальным планом и прибегали ко многим уловкам, чтобы скрыть от мира подлинный уровень когнитивных способностей Джо Байдена, но это только усилило негативный эффект в обществе от провала американского президента на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом, рассказал Daily Mail источник в администрации.

Он отметил, что помощники из ближайшего окружения Байдена скрывали от общественности его недостатки, чтобы его «спасти». Издание заявило, что для сокрытия состояния политика наняли специальных сотрудников. Они ограничивали доступ репортеров к Байдену, находили низкие лестницы для полета на самолете, создавали карточки с инструкциями для мероприятий с крупным шрифтом, а также оправдывали словесные оговорки.

«Многие американцы были шокированы, когда внезапно в прямом эфире национального телевидения увидели его драматический провал», — рассказал источник.



Ранее Байден признал собственный провал на дебатах с Трампом. Он назвал мероприятие «не самым лучшим вечером» для него.