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В США рассказали о провале плана «спасения» Байдена

В Белом доме на протяжении многих лет работали над специальным планом и прибегали ко многим уловкам, чтобы скрыть от мира подлинный уровень когнитивных способностей Джо Байдена, но это только усилило негативный эффект в обществе от провала американского президента на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом, рассказал Daily Mail источник в администрации.

План «спасения» Байдена провалился
© globallookpress.com

Он отметил, что помощники из ближайшего окружения Байдена скрывали от общественности его недостатки, чтобы его «спасти». Издание заявило, что для сокрытия состояния политика наняли специальных сотрудников. Они ограничивали доступ репортеров к Байдену, находили низкие лестницы для полета на самолете, создавали карточки с инструкциями для мероприятий с крупным шрифтом, а также оправдывали словесные оговорки.

«Многие американцы были шокированы, когда внезапно в прямом эфире национального телевидения увидели его драматический провал», — рассказал источник.

Ранее Байден признал собственный провал на дебатах с Трампом. Он назвал мероприятие «не самым лучшим вечером» для него.

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