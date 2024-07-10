Еще одна страна пересмотрит отношения с Грузией

Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что Берлин пересмотрит свои отношения с Тбилиси на фоне принятого закона об иностранных агентах и курса страны в целом. Газета.Ru

«Я буду говорить от имени Германии и скажу, что мы также пересматриваем наши отношения с Грузией. У нас очень давние и тесные связи с Грузией. <...> Мы приняли решение больше не брать новых обязательств перед Грузией. Поэтому к этому времени Германия не возьмет новых финансовых обязательств перед Грузией», - сказал Фишер. Он добавил, что немецкие военные отказались от участия в многонациональных учениях «Достойный партнер 2024», о переносе на неопределенный срок которых ранее заявили в США. Власти ФРГ также аннулировали проведение крупного правового форума, который в прошлом году состоялся в Тбилиси, а сейчас должен был пройти в Берлине. ТАСС

Ранее Государственный департамент США ввел визовые санкции против десятков грузинских граждан, в том числе членов парламента и правительства республики. Lenta.ru