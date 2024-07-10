Обзор иноСМИ: шокирующая директива ЦАХАЛ и «бункерный менталитет» у Байдена

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Новый премьер Британии сделал заявление по оружию для ВСУ

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина должна самостоятельно решать, как использовать полученное ею британское оружие. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает FT, заявление Стармера означает, что новые британские власти не станут менять решение правительства консерваторов, позволившее ВСУ наносить удары по территории России британским оружием. В то же время Стармер подчеркнул, что британские вооружения должны использоваться «в соответствии с международным гуманитарным правом».

Haaretz: израильским солдатам разрешали стрелять по сослуживцам

Израильская газета Haaretz рассказала, что во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активировала «Протокол Ганнибала», чтобы не допустить захвата израильских солдат в плен. Эта директива означает, что военнослужащие ЦАХАЛ могли стрелять по своим сослуживцам, если тех уводили в плен.

Haaretz отмечает, что «Протокол Ганнибала» был задействован на трех армейских объектах, куда проникли члены ХАМАС, и также подверг опасности мирных жителей. Свой жесткий подход Израиль объясняет тем, что захват пленников дает врагам «переговорную силу», возможность влиять на национальный дух и получать стратегически важную информацию. По данным Haaretz, израильские командиры отдали приказ об активации «Протокола Ганнибала» без каких-либо оговорок во время хаотичной реакции на атаку 7 октября. Как утверждает издание, солдаты ЦАХАЛ получили приказ любой ценой не пропускать машины обратно в Газу, даже если в них могли быть пленники. Газета заявила, что невозможно определить масштабы израильских потерь в результате применения этой директивы.

«Почему политический хаос во Франции касается всех»

Французские избиратели и партии добились того, что в ближайшее время страной не будет управлять ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Однако ни одной из политических сил не удалось добиться абсолютного большинства в парламенте, а перспектива дальнейшего упадка политической стабильности во Франции - одной из важнейших союзниц Америки - должна вызывать глубокую обеспокоенность у истеблишмента США, пишет Responsible Statecraft.

Как отмечает издание, разобщенный парламент Франции представляет собой угрозу будущему ЕС и НАТО. Лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон и «Зелёные» вызывают у центристов президента Эммануэля Макрона «страх и отвращение, уступающие только их чувствам по отношению к Ле Пен». В то же время и Меланшон, и Ле Пен призывали к выходу Франции из НАТО и к переговорам по украинскому кризису, а не к увеличению поставок оружия. Усиление радикальных партий - «крайне плохая новость» как для европейской интеграции, так и для расширения ЕС. Сторонники Ле Пен открыто выступают против членства Украины в ЕС, которое, по их мнению, стало бы катастрофой для французского сельского хозяйства. «Непокоренная Франция», в свою очередь, открыто критикует действия Израиля в секторе Газа и выступает за немедленное признание Палестинского государства.

WSJ: команда Байдена целый год скрывала признаки его старения

Старшие советники Белого дома больше года «агрессивно управляли» графиком, передвижениями и личными взаимодействиями президента США Джо Байдена, стремясь свести к минимуму внешние проявления его старения. Как рассказали источники The Wall Street Journal, помощники жестко контролировали планы президентских поездок, пресс-конференций, публичных выступлений и встреч с донорами предвыборной кампании, в то время как промахи 81-летнего Байдена становились все более очевидными.

В частности, Белый дом ограничил ежедневный маршрут Байдена и оградил его от «импровизированных разговоров». Советники Байдена дважды отказывались от интервью в перерыве матчей Суперкубка (это был бы простой способ охватить миллионы избирателей) и стремились к тому, чтобы встречи президента с донорами сводились к заранее подготовленным любезностям. Как отмечает WSJ, команда Байдена чувствовала, что на него «открыта охота», и в результате мировоззрение «мы против них» привело к такому подходу, который некоторые демократы называют «бункерным менталитетом».

Экс-разведчик из США заявил, что армия РФ эффективнее НАТО

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер назвал российскую армию самой эффективной в мире благодаря ее способности приспосабливаться к ситуации на поле боя. Об этом сообщает «ИноТВ» со ссылкой на эфир Danny Haiphong.

У НАТО, по словам Риттера, нет «волшебного средства», которое можно было бы противопоставить российскому подходу. Экс-разведчик назвал «уму непостижимым», как ВС РФ ведут боевые действия с помощью беспилотников и применяют средства радиоэлектронной борьбы. Риттер отметил, что в НАТО не понимают, почему в случае с Россией не работают бомбы со спутниковой системой наведения, эффективно применявшиеся в Ираке и Афганистане. Он подчеркнул, что ВС РФ благодаря постоянной модернизации успешно «глушат» HIMARS и ATACMS.