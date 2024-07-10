В Польше рассказали, почему Украину не собираются принимать в НАТО

Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается военный конфликт с Россией. Как сообщает Washington Times, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

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Вместе с тем политик заявил, что Киев необходимо принять в качестве полноправного члена альянса. Он подчеркнул, что сделать это следует «как можно скорее».

Напомним, что с 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО. Как ранее заявлял телеканал CNN, в проекте декларации саммита вступление Украины в блок будет прописано как «необратимое». При этом Agence France Presse писало, что шансы Киева получить приглашение в альянс в ходе мероприятия практически равны нулю, и это признают украинские власти.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева «мостом к членству в НАТО».