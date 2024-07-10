Достичь мира на Украине можно, просто перестав поставлять оружие, но это будет неправильный мир, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

"Я знаю, как закончить войну. Если мы перестанем снабжать Украину, война закончится очень быстро. Украина не может воевать без нашей помощи. Война закончится, но как? - заявил Боррель. - Мы хотим мира, больше, чем кто бы то ни было, но какого мира?"



"Защищая Украину, мы защищаем европейскую безопасность. Это единственный способ достичь мира", - утверждает он.



Он в очередной раз повторил тезис, который постоянно используют ЕС и НАТО, что, одержав победу на Украине, "Россия на этом не остановится".

Боррель призвал максимально нарастить поставки оружия Киеву. Он попытался оспорить обвинения Украины, что Евросоюз не оказывает достаточной военной помощи, подчеркнув, что за последний год Евросоюз вдвое нарастил производство снарядов для нужд Украины.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. Утверждения коллективного Запада о готовности РФ напасть на страны - члены Организации Североатлантического договора российский президент назвал чушью, "бредом собачьим".