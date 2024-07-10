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Орбан попросил Эрдогана поддержать его инициативу по Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объединить усилия по урегулированию украинского конфликта. RT на русском

«Во вторник премьер-министр Виктор Орбан провел в Вашингтоне переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о венгерской миротворческой миссии. <…> Виктор Орбан попросил оказать поддержку венгерской миротворческой миссии, учитывая, что Турция пока была единственным успешным посредником в конфликте», - отметил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. Российская газета

На прошлой неделе Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью поиска путей урегулирования ситуации в соседней стране. 5 июля он обсудил в Москве с президентом России Владимиром Путиным возможные условия для начала переговоров о мире. За три дня до этого он побывал в Киеве, где говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским. После поездок в Киев и Москву Орбан посетил Пекин и встретился там с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава правительства заверил, что намерен продолжить свою миротворческую миссию и, в частности, использовать для этого пребывание в Вашингтоне на саммите НАТО. ТАСС

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