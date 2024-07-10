Западные СМИ оценили итоги первого дня саммита НАТО

Североатлантический альянс на юбилейном саммите в Вашингтоне хотел продемонстрировать силу и единство, однако мероприятие проходит на фоне политической неопределенности как в Европе, так и в США. Об этом пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

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В этом году НАТО отмечает свое 75-летие, на юбилейном саммите, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля, должен быть принят новый план обороны и одобрена новая помощь Украине. Однако, по данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон может отказаться от визита в США из-за давления оппозиции по поводу формирования нового правительства.

Дипломаты говорят о том, что НАТО должно подать сигнал Москве о «несокрушимой долговечности» и поддержке Киева, однако крупнейшие страны альянса находятся в состоянии политической неопределенности. Вопросы альянса могут оказаться последним, о чем будут думать лидеры на саммите, пишет The Financial Times.

«Президент Франции Эммануэль Макрон будет в Вашингтоне, но его мысли будут в другом месте, он в смятении из-за результатов выборов. Канцлер Германии Олаф Шольц управляет крайне непопулярным правительством, которое почти наверняка будет заменено в следующем году. (…) В Нидерландах новое правительство под руководством крайне правых. В Бельгии временное правительство. Более дюжины крупных европейских лидеров НАТО имеют отрицательные рейтинги одобрения», - говорится в статье.



Журналисты также отметили, что ощущение нестабильности усугубляет и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который провел ранее переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным, «разозлив своих союзников по НАТО».

Газета The New York Times в свою очередь обратила внимание на то, что мероприятие в Вашингтоне «в значительной степени задумано как демонстрация силы», однако «проявление единства и оптимизма затмевает неуверенность» в том, что США по-прежнему останутся лидерами альянса.

«Президент США Джо Байден, который, возможно, является самым ярым сторонником НАТО в Вашингтоне, столкнулся с пристальным вниманием к своему возрасту, остроте ума и способности вести кампанию после провального выступления на дебатах», - заметили журналисты.



Ситуация с Байденом заставляет европейских союзников США задуматься о том, что будет означать для альянса еще одно президентство Дональда Трампа, который когда-то объявил НАТО «устаревшим» и пригрозил выйти из организации.

Дональд Трамп уже заявил, что «может положить конец войне в первый же день своего пребывания в должности», и пригрозил сократить помощь Украине. И не утихают опасения, что Трамп может отомстить Украине за то, что он считает вкладом в свои прошлые политические проблемы, пишет Politico.

В свою очередь Владимир Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения Украины и США, если победу на выборах в ноябре одержит Дональд Трамп, вспомнив лишь о «хороших разговорах» с ним.

«Бывший президент и его союзники, со своей стороны, настаивают, что страхи преувеличены и проистекают из несправедливой враждебности по отношению к Трампу. Он также пообещал продолжить участие США в НАТО, если государства-члены будут выполнять целевые показатели расходов на оборону и вносить вклад в помощь Украине», - говорится в статье.



Напомним, что Джо Байден является основным кандидатом от Демократический партии на предстоящих выборах президента США. Однако, по данным СМИ, некоторые демократы уже начали всерьез обсуждать замену главы государства в предвыборной гонке после его провальных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. По итогам дебатов, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. В Белом доме объяснили провал Байдена усталостью и простудой.