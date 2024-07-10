Лидеры НАТО собрались в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 75-й юбилей альянса, но их усилия продемонстрировать единство затмеваются растущими внутренними разногласиями, проблемами в поддержке Украины и раздуванием «китайской угрозы». Об этом рассказало китайское издание Global Times.

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Опрошенные Global Times аналитики рассматривают саммит НАТО, который проходит в США 9-11 июля, как «внешне жесткий, но внутренне хрупкий». По их мнению, шумиха вокруг «китайской угрозы» раскрывает сущность альянса как «сеятеля нестабильности и раздора».

Собеседники издания заявили, что новые обвинения в адрес Китая, связанные с поддержкой России, раскрывают намерения США и НАТО расширить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради геополитической выгоды. Китайские аналитики подчеркивают, что НАТО была создана в качестве военного инструмента для «укрепления гегемонии США» и до сих пор усугубляет глобальную нестабильность.

В США стартовал юбилейный саммит НАТО

Профессор Пекинского университета иностранных языков Цуй Хунцзянь заявил, что внутри стран НАТО растут беспокойство и тревога. Это отражается в усилении крайне правых сил в Европе, в политических проблемах, с которыми сталкиваются Франция, Германия и другие страны ЕС, а также в возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом. Все это заставляет сомневаться в способности НАТО достичь консенсуса по основным вопросам, считает Цуй.

По его словам, НАТО пытается удовлетворить стратегические интересы США, а также разрешить свой экзистенциальный кризис, усиливая заявления о «китайской угрозе». Эксперт по США и ЕС из Университета Цинхуа Сунь Чэнхао заявил, что Штаты планируют расширить НАТО на Азию. В МИД Китая ранее уже призвали НАТО отказаться от «менталитета холодной войны», прекратить запугивать мир угрозами безопасности и «воображаемыми врагами».