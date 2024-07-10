Польша перестала пускать грузовики из Белоруссии

Польша перестала пропускать грузовики через пункт «Козловичи» на границе с Белоруссией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный таможенный комитет республики.

«Польская сторона с 03:00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска «Козловичи», — сообщили в ведомстве.



За ночь у пункта скопилось уже порядка 600 грузовиков.

В направлении Белоруссии транспортные средства пока продолжают следовать, однако значительно медленнее, чем обычно, добавили в комитете.

В конце июня Евросоюз распространил на Белоруссию часть экономических санкций, введенных ранее в отношении РФ. ЕС запретил импорт золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, а также сырой нефти из республики. Также Брюссель обязал европейские компании не допускать реэкспорт подсанкционных белорусских товаров.