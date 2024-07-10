Первый сенатор от демпартии США заявил, что Байден проиграет на выборах

Вслед за некоторыми ведущими финансовыми донорами демократической партии США и несколькими членами палаты представителей конгресса от этой политсилы о невозможности победы действующего американского лидера Джо Байдена на предстоящих в ноябре президентских выборах заявили его однопартийцы в сенате США. Как сообщает издание The Ηill, первым сенатором-демократом публично признавшим неспособность Байдена победить на выборах республиканца Дональда Трампа стал Майкл Беннет, представляющий штата Колорадо. Российская газета

Он полагает, что победу одержит соперник американского лидера — его предшественник Дональд Трамп. Сенатор отметил, что в таком случае у республиканцев будет большинство в обеих палатах Конгресса. Lenta.ru

По сведениям источников портала Axios, Беннет ранее во вторник провел закрытую встречу с другими законодателями. На ней против участия Байдена в гонке выступили еще два сенатора-демократа - Джон Тестер (от штата Монтана) и Шеррод Браун (от штата Огайо). ТАСС